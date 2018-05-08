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Кузнецов признан первой звездой матча с «Питтсбургом»

Кузнецов признан первой звездой матча с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции гол Евгения Кузнецова в овертайме (2:1) принес победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Питтсбург Пингвинз». Счёт в серии стал 4-2 в пользу «столичных».

Стоит отметить, что «Вашингтон» впервые за 23 года обыграл «Питтсбург» в серии плей-офф.

Российский нападающий «Кэпс» Евгений Кузнецов признан первой звездой шестого матча с «Питтсбургом». Форвард «Вашингтона» Алекс Чиассон – вторая звезда матча. На его счету первая шайба поединка на 23-й минуте. Замкнул тройку лучших автор единственного гола «Питтсбурга» Крис Летанг.

Шайба Кузнецова в овертайме вывела «Вашингтон» в финал конференции
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