Кузнецов признан первой звездой матча с «Питтсбургом»

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции гол Евгения Кузнецова в овертайме (2:1) принес победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Питтсбург Пингвинз». Счёт в серии стал 4-2 в пользу «столичных».



Стоит отметить, что «Вашингтон» впервые за 23 года обыграл «Питтсбург» в серии плей-офф.

Российский нападающий «Кэпс» Евгений Кузнецов признан первой звездой шестого матча с «Питтсбургом». Форвард «Вашингтона» Алекс Чиассон – вторая звезда матча. На его счету первая шайба поединка на 23-й минуте. Замкнул тройку лучших автор единственного гола «Питтсбурга» Крис Летанг.