Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы

Форвард ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы по версии Альянса европейских хоккейных клубов (EHC).

Помимо Капризова в число номинантов вошли шведы Расмус Далин («Фрёлунда») и Элиас Петтерссон («Векше»), а также финны Миро Хейсканен (ХИФК) и Ээли Толванен («Нэшвилл Предаторз»).

В прошлом году Капризов стал обладателем награды. В минувшем сезоне 21-летний россиянин набрал 40 (15+25) очков в регулярном сезоне КХЛ, в плей-офф отметился 10 (2+8) очками, а также забил победный гол в финале Олимпийских игр.

Капризов, Петтерссон и Хейсканен принимают участие в чемпионате мира 2018 года в Дании.