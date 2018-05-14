Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 14 мая: матчи России, Канады и Чехии

Сегодня, 14 мая, в очередной игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся четыре матча. В Копенгагене в первом матче померятся силами сборные России и Словакии, а во второй игре команда Чехии встретится со сборной Австрии. В Хернинге сыграют сборные Южной Кореи и Норвегии, а во втором матче команда Канады встретится со сборной Латвии. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



17:15 (мск). Группа А. Россия — Словакия

17:15. Группа В. Южная Корея — Норвегия

21:15. Группа А. Чехия — Австрия

21:15. Группа В. Канада — Латвия

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