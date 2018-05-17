Маршессо: Флёри — сердце «Вегаса», за него хочется играть

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо прокомментировал победу над «Виннипег Джетс» (4:2, 2-1) в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции. Канадский форвард стал автором дубля. Он открыл счёт в матче на 35-й секунде первого периода и установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

«Первый гол был очень важным. В том эпизоде мы отлично сыграли в защите и сумели повести в счёте. Игра Флёри? Флёри — сердце команды, за него хочется играть», — цитирует Маршессо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.