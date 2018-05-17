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Россия — Канада: россияне бросили по воротам только четыре раза за период

Россия — Канада: россияне бросили по воротам только четыре раза за период
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершился первый период четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады. После 20 минут игры счёт 1:0 в пользу канадской команды, единственную заброшенную шайбу записал в актив защитник Колтон Парэйко.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018

Статистика первого периода матча Россия — Канада:

Голы: 0 — 1
Броски: 4 — 12
Вбрасывания: 6 — 13
Штраф: 4 — 0
Реализация: 0/1 — 1/2.

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