Россия — Канада: россияне бросили по воротам только четыре раза за период

Завершился первый период четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады. После 20 минут игры счёт 1:0 в пользу канадской команды, единственную заброшенную шайбу записал в актив защитник Колтон Парэйко.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018
Статистика первого периода матча Россия — Канада:
Голы: 0 — 1
Броски: 4 — 12
Вбрасывания: 6 — 13
Штраф: 4 — 0
Реализация: 0/1 — 1/2.
Россия уступает Канаде в главной четвертьфинальной битве ЧМ! LIVE
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