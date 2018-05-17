Россия — Канада: россияне бросили по воротам только четыре раза за период

Завершился первый период четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады. После 20 минут игры счёт 1:0 в пользу канадской команды, единственную заброшенную шайбу записал в актив защитник Колтон Парэйко.



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Статистика первого периода матча Россия — Канада:



Голы: 0 — 1

Броски: 4 — 12

Вбрасывания: 6 — 13

Штраф: 4 — 0

Реализация: 0/1 — 1/2.

Россия уступает Канаде в главной четвертьфинальной битве ЧМ! LIVE Команда Ильи Воробьёва играет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.

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