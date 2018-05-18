Яковлев: мы не слабее, проиграли из-за игры в меньшинстве

Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал поражение от сборной Канады (4:5 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Дании.

«Проиграли из-за игры в меньшинстве, половину голов получили в формате 4 на 5, при игре в полных составах мы смотрелись лучше и полностью переигрывали Канаду. Ключевыми моментами стали удаления. Мы их не слабее, все решили мелочи. У них мастеровитые ребята, которым достаточно полумомента», — сказал Яковлев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Таким образом, сборная России по хоккею впервые с 2013 года осталась без медалей на ЧМ.