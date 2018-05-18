Карлсон: «Вашингтон» был чертовски хорош в домашних матчах — всё решили нюансы

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон после поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции ответил на вопрос, почему «Кэпиталз» проиграли оба матча на домашнем льду.

«Да, наибольшего успеха мы добивались в гостях. Мы и дома сумели провести несколько чертовски хороших игр, но всё решили нюансы, мы не смогли воспользоваться в ключевые моменты своими возможностями. Именно поэтому наши показатели дома и в гостях такие, какие есть. Сейчас нам стоит сфокусироваться на следующем выездном матче, где мы и правда выступаем удачнее. Мы в себя верим. Когда ты играешь хорошо, довольно легко подметить то, что у нас на льду получается», — цитирует Карлсона официальный сайт НХЛ.