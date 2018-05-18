«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: кто выиграет серию и выйдет в финал Кубка Стэнли?

Сегодня, 18 мая, в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Решающей в матче стала шайба нападающего Алекса Киллорна в середине третьего периода.

Счёт в серии стал равный — 2-2. Пятый матч противостояния состоится послезавтра, 20 мая, на домашней арене «Лайтнинг».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто выиграет серию и выйдет в финал Кубка Стэнли?».

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