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Видеоитоги чемпионата мира—2018 с Дмитрием Ерыкаловым в 19:00

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Видеоитоги чемпионата мира—2018 с Дмитрием Ерыкаловым в 19:00
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подводит итоги чемпионата мира–2018 по хоккею для сборной России в социальной сети «ВКонтакте».

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018

Видео также можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, сборная России потерпела поражение от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, упорная встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.

У россиян голами отметились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артём Анисимов, в составе Канады шайбы сумели забросить Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О'Райлли.

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