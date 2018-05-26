Андрей Свечников признан лучшим проспектом по итогам сезона в OHL

Нападающий Андрей Свечников, выступающий за «Бэрри Кольтс», признан лучшим проспектом по итогам сезона Хоккейной лиги Онтарио.

Награда была ему присуждена во время церемонии закрытия сезона, которая прошла в Саскачеване.

18-летний Свечников в 8 матчах плей-офф OHL забросил 5 шайб и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и 10 штрафных минутах. В 44 матчах регулярного сезона на его счету 72 (40+32) очка. Российский хоккеист является одним из главных фаворитов драфта НХЛ–2018.