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Андрей Свечников признан лучшим проспектом по итогам сезона в OHL

Андрей Свечников признан лучшим проспектом по итогам сезона в OHL
Хоккей / НХЛ

Нападающий Андрей Свечников, выступающий за «Бэрри Кольтс», признан лучшим проспектом по итогам сезона Хоккейной лиги Онтарио.

Награда была ему присуждена во время церемонии закрытия сезона, которая прошла в Саскачеване.

18-летний Свечников в 8 матчах плей-офф OHL забросил 5 шайб и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и 10 штрафных минутах. В 44 матчах регулярного сезона на его счету 72 (40+32) очка. Российский хоккеист является одним из главных фаворитов драфта НХЛ–2018.

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