Агент Свечникова: Андрей, без всяких сомнений, будет в НХЛ в следующем сезоне

Агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего Андрея Свечникова, прокомментировал перспективы своего клиента на сезон-2018/19. Накануне 18-летний российский хоккеист был признан лучшим проспектом по итогам сезона Хоккейной лиги Онтарио.

«Без всяких сомнений, он будет играть в НХЛ в следующем сезоне, потому что у него есть все необходимые качества для этого. Он будет жёстким игроком, который не боится силовой борьбы. У него хорошая скорость, отличный бросок, и он умеет играть в пас», — цитирует агента официальный сайт НХЛ.

18-летний Свечников в 8 матчах плей-офф OHL забросил 5 шайб и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и 10 штрафных минутах. В 44 матчах регулярного сезона на его счету 72 (40+32) очка. Российский хоккеист является одним из главных фаворитов драфта НХЛ–2018.