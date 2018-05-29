Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон установил два новых клубных рекорда

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе победил «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч завершился со счётом 6:4 в пользу хозяев. Счёт в серии 1-0.

Американский защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон отметился заброшенной шайбой. Эта шайба стала для Карлсона 17-й за карьеру в плей-офф, таким образом он стал лучшим снайпером «Вашингтона» среди защитников. Он побил результат Кевина Хэтчера (16). Также Карлсон вышел на первое место в истории «столичных» по матчам в плей-офф среди защитников (96), предыдущий рекорд принадлежал шведу Калле Юханссону (95).

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.