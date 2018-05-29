Защитник Андрей Сергеев принял квалификационное предложение «Нефтехимика», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне защитник сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 (2+11) очков при полезности «+6». В 5 матчах плей-офф на его счету 3 (2+1) балла при «+2». В общей сложности воспитанник нижнекамской хоккейной школы Сергеев в последних трёх сезонах за нижнекамский клуб провёл 151 игру и набрал 47 (15+32) очков.

Также в КХЛ выступал за ЦСКА, «Спартак», «Амур» и «Югру». Всего 27-летний хоккеист сыграл 365 матчей, в которых забросил 25 шайб и сделал 71 голевую передачу, заработав показатель полезности «-13».