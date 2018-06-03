«Вашингтон» — «Вегас»: Александр Овечкин забросил 14-ю шайбу в плей-офф

В Вашингтоне проходит второй период третьего матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (1:0). Счёт в матче был открыт капитаном «столичной» команды Александром Овечкиным.

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Хоккеист отличился на 22-й минуте встречи, удачно сыграв на добивании. Для Овечкина эта шайба стала 14-й в нынешнем плей-офф. В роли ассистентов выступили защитник Джон Карлсон (14-я голевая передача в плей-офф) и нападающий Евгений Кузнецов (15-я голевая передача).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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