Американский защитник Джон Карлсон повторил клубный рекорд «Вашингтона»

В Вашингтоне завершился второй период четвёртого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (4:0). Четвёртую шайбу «столичной» команды записал на свой счёт Джон Карлсон.

Американский защитник повторил клубный рекорд по очкам за карьеру в плей-офф среди защитников. Карлсон набрал 54 (18+36) очков в 99 матчах. Ранее рекорд единолично принадлежал шведскому защитнику Калле Юханссону — 54 (12+42) балла в 95 играх. Топ-3 замыкает Скотт Стивенс с 53 (9+44) очками в 67 матчах.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.