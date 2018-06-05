Кузнецов — о Свечникове: когда он начнёт играть в НХЛ, будут другие ориентиры

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов удивился, когда узнал, что является ориентиром для Андрея Свечникова.

«Спасибо ему большое. Но когда он сам начнёт играть в НХЛ, то будет чаще заходить в раздевалку и смотреть на других игроков. Тогда у него и другие ориентиры появятся. Вообще, парень здорово играет. Главное, чтобы он попал в правильную организацию и его правильно использовали. А советов я ему никаких не давал. У него советчиков и без меня хватает.

Что я думаю о других молодых игроках? Хорошие, скромные ребята. Видно было небольшое стеснение. Но тот, кто хорошо играет, всегда немного скромный», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.