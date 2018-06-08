«Вегас» — «Вашингтон»: штанга спасла хозяев после броска Овечкина из его «офиса»

В Парадайсе проходит первый период пятого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:0, 1-3 в серии).

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Самый реальный момент для того, чтобы открыть счёт в матче, имел капитан гостей Александр Овечкин. Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон сделал перевод на Овечкина, который зарядил из круга вбрасывания и попал в штангу. В этот момент «столичная» команда играла в большинстве, а Овечкин наносил бросок со своей любимой точки.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.