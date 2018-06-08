Свечников: верю, что могу играть в НХЛ, у меня для этого есть всё

Один из фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги, российский нападающий Андрей Свечников рассказал о том, какими сильными сторонами он обладает и выразил отношение к тому, что его, скорее всего, выберет «Каролина Харрикейнз».

«Стопроцентной гарантии быть не может, но я верю, что могу играть в НХЛ. Я считаю, что для этого у меня есть всё: скорость, бросок, я могу играть жёстко. Меня можно использовать в любой ситуации, мне в равной степени нравится выходить на меньшинство и реализовывать большинство.

Мне кажется, что «Каролина» сейчас на подъёме. У них много хорошей молодёжи, и меня это полностью устраивает. Для меня честь быть выбранным любой командой НХЛ. Это моя мечта», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе (штат Техас, США) на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».

