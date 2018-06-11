Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Скаут НХЛ: поставили Кравцова выше Денисенко после его игры в плей-офф

Скаут НХЛ: поставили Кравцова выше Денисенко после его игры в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Директор европейского отдела скаутского бюро НХЛ Горан Штубб рассказал, почему Виталий Кравцов занял третье место в рейтинге его организации, а Григорий Денисенко — седьмое.

«Мы поставили Кравцова выше Денисенко, потому что он замечательно проявил себя в плей-офф КХЛ. И он был в основном составе „Трактора“ в течение всего сезона», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе, штат Техас, США, на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент