Скаут НХЛ: поставили Кравцова выше Денисенко после его игры в плей-офф

Директор европейского отдела скаутского бюро НХЛ Горан Штубб рассказал, почему Виталий Кравцов занял третье место в рейтинге его организации, а Григорий Денисенко — седьмое.



«Мы поставили Кравцова выше Денисенко, потому что он замечательно проявил себя в плей-офф КХЛ. И он был в основном составе „Трактора“ в течение всего сезона», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Драфт НХЛ 2018 года пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе, штат Техас, США, на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».

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