Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Карл Стюарт рассказал, как впервые увидел игру российского нападающего Григория Денисенко.
«Денисенко был лучшим на Кубке вызова, самым ярким игроком турнира, в котором участвовали сборные США и Канады. Он выделялся на фоне своих сверстников», — приводит слова Стюарта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Драфт НХЛ 2018 года пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе, штат Техас, США, на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».
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Скаут НХЛ: Денисенко выделялся на фоне сверстников из Канады и США