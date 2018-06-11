Скаут НХЛ: Денисенко выделялся на фоне сверстников из Канады и США

Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Карл Стюарт рассказал, как впервые увидел игру российского нападающего Григория Денисенко.



«Денисенко был лучшим на Кубке вызова, самым ярким игроком турнира, в котором участвовали сборные США и Канады. Он выделялся на фоне своих сверстников», — приводит слова Стюарта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Драфт НХЛ 2018 года пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе, штат Техас, США, на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».



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