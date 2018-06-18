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Сундин — об ОИ-2002: Швеции не повезло с броском Копатя, такое бывает

Сундин — об ОИ-2002: Швеции не повезло с броском Копатя, такое бывает
Хоккей / Прочие

Известный в прошлом нападающий, олимпийский чемпион Матс Сундин вспомнил поражение Швеции в четвертьфинале ОИ-2002 от сборной Беларуси (3:4).

«Такое случается в спорте, кто-то обязательно проигрывает. Несмотря на все расклады, это просто игра, в которой может произойти всё что угодно. Мы несколько недооценили соперника, к тому же игра была ранней, и перед ней мы как следует не потренировались. Кроме того до этого всё шло слишком хорошо, должно было что-то случиться. Но вот с броском Копатя нам фатально не повезло. Такое, к сожалению, бывает», — приводит слова нападающего Hockey Sverige.

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