«Сан-Хосе» обменял только что полученного Хоффмана во «Флориду»

«Сан-Хосе Шаркс» обменял нападающего Майка Хоффмана и право выбора в седьмом раунде драфта-2018 во «Флориду Пантерз», информирует официальный сайт команды. Взамен «акулы» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также в четвёртом и пятом раундах драфта-2018. Напомним, «Шаркс» выменяли Хоффмана из «Оттавы Сенаторз» лишь несколько часов назад.



28-летний Хоффман в сезоне-2017/18 провёл 82 игры, отметившись 56 (22+34) очками при показателе полезности "-20".

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