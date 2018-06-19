Тэллон: обмен Хоффмана позволит «Флориде» укрепить топ-6

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйв Тэллон прокомментировал обмен с «Сан-Хосе Шаркс», в результате которого к команде присоединился нападающий Майк Хоффман.



«Майк — техничный, стабильный и работящий игрок, доказавший, что является талантливым снайпером. Его скорость, опыт и атакующие способности усилят нашу группу форвардов топ-шесть», — приводит слова Тэллона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



28-летний Хоффман в сезоне-2017/18 провёл 82 игры, отметившись 56 (22+34) очками при показателе полезности "-20".

«Сан-Хосе» обменял только что полученного Хоффмана во «Флориду»