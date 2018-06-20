Титов: постараюсь поставить «Трактору» атакующий хоккей

Главный тренер ХК «Трактор» Герман Титов рассказал о подготовке челябинской команды к новому сезону КХЛ.



«Хорошо, что практически сохранился костяк команды, большинство игроков хорошо знают друг друга, имеют опыт взаимодействия. Те приобретения, которые были сделаны в межсезонье, что называется, точечно усилили ряд позиций. Состав действительно боевой, и моя задача — сделать так, чтобы каждый чувствовал себя на своём месте в команде. В идеале должна быть «команда лидеров». Это залог успеха в современном хоккее.



Всем нравится атакующий, зрелищный, комбинационный хоккей. Постараемся поставить такой и в «Тракторе», но при этом ни в коем случае нельзя забывать об обороне. Здесь главное — найти оптимальный баланс между защитой и атакой. Чем и займёмся в тренировочном процессе», – цитирует Титова официальный сайт «Трактора».

Сеничев: надеемся, что Титов сумеет поставить «Трактору» интересный хоккей