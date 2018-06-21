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Овечкин в смокинге и шлёпанцах станцевал с Кубком Стэнли в фонтане Белладжио

Овечкин в смокинге и шлёпанцах станцевал с Кубком Стэнли в фонтане Белладжио
Хоккей / НХЛ

Накануне вручения индивидуальных наград по итогам сезона НХЛ победители плей-офф россиянин Александр Овечкин и швед Никлас Бекстрём снялись в оригинальном промо. По сюжету ролика лидеры «Вашингтон Кэпиталз» позировали с главным трофеем сезона на фоне культовых фонтанов отеля Белладжио, который находится в Лас-Вегасе.

Не обошлось без неудачных дублей, которые получились не менее интересными, нежели итоговый ролик. «Линда, мы нашли фонтаны!» – обращались хоккеисты к голливудской актрисе Линде Картер, которая является большой фанаткой столичного клуба.

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