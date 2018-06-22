А. Свечников: был бы не против оказаться в «Каролине»

Один из фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги, российский нападающий Андрей Свечников рассказал о подготовке к мероприятию и заявил, что был бы не против оказаться в «Каролине Харрикейнз».



«Тесты прошли неплохо. Я готовился, хотя и был не в лучшей форме. К тренировочному лагерю в сентябре форму наберу ещё сильнее.



Вопросы все задают одни и те же. Спрашивают, какие у тебя сильные стороны, слабые стороны. Спрашивали про брата и советы, которые он даёт. О разнице между НХЛ и юниорскими лигами и так далее.



Роли — очень хороший город, с отличным климатом и приветливыми жителями. Я был бы совсем не против там оказаться. О составе ещё не думаю. Пока меня не выбрали, возможно всё. Опять же, на сто процентов уверенным в этом быть нельзя, но я думаю, что буду играть в НХЛ в следующем же сезоне», – цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

А. Свечников: мечтаю играть в одном клубе с братом, «Ванкувер» же брал Сединов