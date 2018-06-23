ХК «Сочи» подтвердил переход защитника Сергея Зборовского

21-летний праворукий защитник Сергей Зборовский пополнил состав «леопардов». С хоккеистом подписан двусторонний контракт на два сезона, информирует официальный сайт клуба.



Ранее об этом трансфере сообщал «Чемпионат».



Игрок оборонительной линии Сергей Зборовский родился в Москве и на пути во взрослый хоккей сменил три школы – «Северную Звезду», ЦСКА и «Динамо». В сезоне-2013/14 защитник дебютировал в МХЛ за ХК МВД – «молодёжку» бело-голубых.

Следующие четыре года он провёл в Северной Америке. На протяжении первых трёх лет играл в Западной хоккейной лиге за «Реджайну Пэтс». Летом 2015 года на драфте НХЛ был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под общим 79-м номером, но продолжил играть в Западной лиге.

Наиболее успешным у Зборовского получился сезон-2016/17. На клубном уровне он набрал 40 (7+33) очков в «регулярке» и 8 (0+8) – в плей-офф за «Реджайну», а первую часть чемпионата завершил с наилучшим показателем полезности в лиге – «+72». В составе молодёжной сборной России Сергей стал бронзовым призером чемпионата мира U20.

Летом 2017-го игрок подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс», но прошлый сезон провел в низших лигах. В АХЛ за «Хартфорд» Зборовский принял участие в 10 матчах, а в лиге Восточного побережья провел 47 игр за «Гринвилл» и набрал 17 (5+12) результативных баллов.