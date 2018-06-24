Экс-форвард «Магнитки» Дмитрий Михайлов перешёл в «Сарыарку»

Хоккейный клуб «Сарыарка» заключил односторонний контракт с 25-летним нападающим Дмитрием Михайловым. Трудовое соглашение рассчитано на два года.



Дмитрий Михайлов — воспитанник магнитогорского хоккея, в 2010 году прошёл драфт КХЛ, где его сумела сохранить родная школа.



С 2010 по 2012 года выступал за магнитогорскую «молодёжку» — команду «Стальные лисы», с которой сначала взял серебро, а потом бронзу МХЛ. Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров до 18 лет 2011 года, на котором отметился тремя результативными передачами. Бронзовый призёр зимней Универсиады 2013 года.



В сезоне-2012/13 сыграл восемь матчей в КХЛ за магнитогорский «Металлург», а затем в составе «молодёжки» всё тех же «Стальных лис» стал лучшим бомбардиром МХЛ. Дмитрий забросил 32 шайбы и сделал 60 передач.



Форвард имеет солидный опыт выступления в клубах Высшей лиги, он успел поиграть за «Ариаду», «Южный Урал», ТХК, «Рубин», «Ижсталь».



В прошлом сезоне Дмитрий защищал цвета «Ермака». За команду из Ангарска нападающий сыграл 51 матч регулярного чемпионата, набрав 40 (22+18) очков. В плей-офф он провёл 8 матчей, записав в свой актив 7 (1+6) результативных баллов.

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