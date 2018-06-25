А. Коваленко: посоветовал Николаю на весь предстоящий сезон слово НХЛ забыть

Глава профсоюза КХЛ и олимпийский чемпион 1992 года Андрей Коваленко прокомментировал результаты драфта НХЛ, на котором его сын Николай был выбран «Колорадо Эвеланш» под 171-м номером.



«Сразу посоветовал Николаю на весь предстоящий сезон слово НХЛ забыть и всё внимание уделить КХЛ и «Локомотиву», с которым у сына ещё год контракта. Предстоящий сезон очень важен — нужно закрепляться в КХЛ, выходить в Ярославле на новый уровень.



В 18-19-летнем возрасте самое главное — работа и вера в свои силы. Огромное значение имеет и выбор правильного времени отъезда в НХЛ, свежие примеры того же Панарина или Евгения Кузнецова с Владимиром Тарасенко это наглядно подтверждают», – заявил Коваленко в интервью Russia Hockey.

Н. Коваленко: рад, что оказался в «Колорадо», папа рассказывал об этой команде