Смит-Пелли — о контракте с «Вашингтоном»: не стоит покидать место, где счастлив

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано на один сезон.



«Не стоит покидать место, где ты счастлив и хочешь остаться. Тут на меня делают ставку. Я уверен в себе.



Введение в Зал славы Вилли О`Ри? Он долго шёл к этому. Без него и всего, что ему удалось пройти, в НХЛ не играли бы я и другие темнокожие хоккеисты», — приводит слова хоккеиста в своём «твиттере» североамериканский журналист Стивен Вайно.



В минувшем регулярном чемпионате сезона-2017/18 форвард принял участие в 75 встречах, записав в актив 16 (7+9) очков при показателе полезности «-6» и 38 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли Смит-Пелли провёл 24 игры, заработав 8 (7+1) баллов при показателе полезности «-2».

От Овечкина до Оши. Как «Вашингтон» собирал чемпионскую команду Оказалось, что для победы не обязательно совершать громкие обмены в дедлайн.