«Нефтехимик» заключил контракт с Эмилем Галимовым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два сезона. 21 июня нижнекамский клуб вновь выменял игрока из ярославского «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» в мае приобрёл Галимова у «Нефтехимика» в обмен на денежную компенсацию. За 46 матчей регулярного чемпионата-2017/18 26-летний хоккеист набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-4» и 38 минутах штрафного времени.

За карьеру в КХЛ Галимов выступал только в составе «Локомотива» и «Нефтехимика». В общей сложности нападающий принял участие в 332 матчах, в которых забросил 54 шайбы и сделал 69 результативных передач.