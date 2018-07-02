«Сент-Луис Блюз» подписал контракты с Перроном, Бозаком и Джонсоном

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» объявил о подписании трёх хоккеистов.

30-летний форвард Дэвид Перрон заключил с «блюзменами» соглашение на четыре года на общую сумму $ 16 млн. В сезоне-2017/18 нападающий набрал рекордные для себя 66 (16+50) очков в 70 матчах регулярного чемпионата и добавил еще 9 (1+8) в 15 матчах плей-офф.

32-летний нападающий Тайлер Бозак подписал с «Блюз» трёхлетний контракт на $ 15 млн. В минувшем чемпионате он забросил 11 шайб и отдал 32 результативные передачи в 81 матче «регулярки». В семи играх плей-офф на его счету 4 (2+2) очка.

32-летний голкипер Чад Джонсон заключил с «Сент-Луисом» однолетнее соглашение с зарплатой $ 1,75 млн. В минувшем сезоне он выиграл 10 из 36 матчей при коэффициенте надёжности 3,55 и проценте отражённых бросков 89,1.

«Баффало» обменял Райана О'Райлли в «Сент-Луис»