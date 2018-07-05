Алексеев: попрошу Орлова дать пару советов во время тренировочного лагеря

31-й номер драфта-2018 Александр Алексеев, который пополнил ряды «Вашингтон Кэпиталз», намерен активно работать для того, чтобы подойти к тренировочному лагерю во всеоружии. Кроме того он поделился ожиданиями от встречи с защитником столичной команды Дмитрием Орловым.



«Мне не очень нравится рассуждать о своём будущем. Я понимаю, что должен упорно работать, чтобы улучшать свои показатели. Посмотрим, с каким багажом мне удастся подойти к сентябрю. Не могу назвать себя слабым хоккеистом, но при этом понимаю, что должен работать над физическим аспектом.



Что касается Орлова, то я уверен, что увижу его во время тренировочного лагеря. Попрошу его дать мне пару советов. Нам необходимо лучше узнать друг друга», — приводит слова Алексеева пресс-служба НХЛ.

Четыре русских в первом раунде драфта НХЛ. Одному даже позвонил Овечкин Свечников, Кравцов, Денисенко и Алексеев узнали свои команды.