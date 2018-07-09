Игроки «Северстали» вышли из отпуска и проходят медосмотр

Сегодня, 9 июля, хоккеисты «Северстали» вышли из отпуска. Об этом информирует череповецкий клуб в своём «твиттере». На опубликованном фото хоккеисты проходят медицинский осмотр.

«Игроки и тренерский штаб отправились на углублённое обследование в медсанчасть «Северсталь». Оно продлится несколько дней, в течение которого врачи-специалист осмотрят всех хоккеистов, а также проверят их функциональные данные», — сообщается на странице клуба в социальной сети.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Северстали».

В минувшем сезоне подопечные Александра Гулявцева по итогам регулярного чемпионата заняли восьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Северсталь» проиграла СКА (0-4).

Ранее о своём выходе из отпуска объявила «Сибирь».