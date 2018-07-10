Светлов: команда у нас боеспособная – проходных матчей не будет

Главный тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов прокомментировал подготовку команды к грядущему сезону КХЛ.



«Сейчас среди ребят на просмотре здоровая конкуренция, так как им нужно проявить свои лучшие качества, чтобы попасть в «Адмирал». Команда боеспособная, будет сражаться за каждую шайбу, поэтому проходных матчей не будет», – цитирует Светлова официальный сайт приморского клуба.



Генеральный директор клуба Сергей Сошников также назвал цель команды на сезон-2018/19.