Третьяк: календарь КХЛ подчинён подготовке сборной России к чемпионату мира

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал детали утверждённого календаря КХЛ на сезон-2018/19.



«Весь календарь Континентальной хоккейной лиги подчинён подготовке нашей сборной команды к чемпионату мира. Поэтому мы хотим более тщательно подготовиться к чемпионату мира, поэтому мы пока плана не меняем. Как он есть, так составлен на сегодня.

Континентальная хоккейная лига всегда идёт на наши условия и поддерживает, потому что они понимают, что всё-таки главное событие – это чемпионат мира по хоккею, где мы представляем нашу страну», – цитирует Третьяка «Р-Спорт».