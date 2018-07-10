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Третьяк: календарь КХЛ подчинён подготовке сборной России к чемпионату мира

Третьяк: календарь КХЛ подчинён подготовке сборной России к чемпионату мира
Хоккей / КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал детали утверждённого календаря КХЛ на сезон-2018/19.

«Весь календарь Континентальной хоккейной лиги подчинён подготовке нашей сборной команды к чемпионату мира. Поэтому мы хотим более тщательно подготовиться к чемпионату мира, поэтому мы пока плана не меняем. Как он есть, так составлен на сегодня.

Континентальная хоккейная лига всегда идёт на наши условия и поддерживает, потому что они понимают, что всё-таки главное событие – это чемпионат мира по хоккею, где мы представляем нашу страну», – цитирует Третьяка «Р-Спорт».

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