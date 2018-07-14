«Адмирал» подписал контракты с Глазачёвым и Таталиным

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» заключил однолетний двусторонний контракт с нападающим Константином Глазачевым, а также заключил пробное соглашение с защитником Романом Таталиным.



В минувшем сезоне КХЛ 33-летний Глазачёв провёл 22 матча за «Адмирал» в которых заработал 2 (1+1) очка. 25-летний Таталин в сезоне-2017/18 выступал в ВХЛ за красноярский «Сокол» в 46 матчах защитник набрал 10 (3+7) очков.



Ранее «Адмирал» уже подписал соглашения с шестью игроками, в том числе экс-форвардом «Трактора» Александром Черниковым.