Сушинский: решение по Медведеву было принято после первой же тренировки

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение контракта на один сезон с 35-летним защитником Евгением Медведевым.

«Для решения серьёзных задач нам необходимы мастера с опытом больших побед, такие как Евгений, который дважды становился чемпионом мира и дважды поднимал над головой Кубок Гагарина. Он классный защитник, с мощным броском, всегда готов поддержать атаку и принести пользу при игре в большинстве. В минувшем сезоне Медведев провёл лучший по результативности регулярный чемпионат, а также был лидером команды по игровому времени. В новом сезоне наверняка пригодится его авторитет среди партнёров и опыт игры в НХЛ. Мы уверены, он поможет тренерскому штабу Боба Хартли выстроить коммуникацию с командой. После встречи Евгения с главным тренером и первой же тренировки решение было принято, и мы рады объявить, что Медведев продолжит защищать цвета «Авангарда», — цитирует Сушинского официальный сайт омского клуба.