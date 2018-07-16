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Хоккеисты «Адмирала» поучаствовали в благотворительной акции, посетив роддом

Хоккеисты «Адмирала» поучаствовали в благотворительной акции, посетив роддом
Хоккей / КХЛ

16 июля после утренней тренировки нападающий Константин Глазачев, а также защитники Григорий Ващенко и Егор Антропов отправились во «Владивостокский клинический родильный дом № 3», чтобы поздравить родителей новорождённых с пополнением в семьях.

Из рук хоккеистов счастливые мамы получили фирменные пакеты с подарками – конверты для новорождённых и наборы из шапочек, комбинезонов и слюнявчиков.

«Данное мероприятие дало старт возобновлению акции «С рождения за «Адмирал», — отмечается в заявлении пресс-службы клуба.

Видео также можно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.

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