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«Трактор» потерпел разгромное поражение от «Салавата» в Челябинске

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
«Трактор» потерпел разгромное поражение от «Салавата» в Челябинске
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел крупное поражение во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», игра завершилась со счётом 0:5. Подопечные Николая Цулыгина одержали третью победу подряд.

Счёт во встрече был открыт во втором периоде, форварды уфимцев Пётр Хохряков и Александр Кадейкин записали на свой счёт по голу в меньшинстве. В третьем периоде «Салават» забил ещё трижды, заброшенными шайбами сумели отметиться Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Антон Бурдасов. «Сухой» матч провёл голкипер гостей Юха Метсола.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2018, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
0 : 5
0:1, 0:1, 0:3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Хохряков – 13:46 (4x5), 0:2 – Кадейкин – 39:59 (4x5), 0:3 – Хартикайнен (Коледов, Фёдоров) – 43:42 (5x5), 0:4 – Майоров (Ларсен, Метсола) – 49:44 (5x5), 0:5 – Бурдасов (Хохряков, Майоров) – 58:28 (5x5)

Посмотреть видео с голами и опасными моментами можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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