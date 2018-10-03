Бекстрём: Овечкин всегда хорош, для «Вашингтона» очень важен такой капитан

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился ожиданиями от сезона в исполнении капитана команды Александра Овечкина.

«Мне кажется, что Овечкин всегда хорош. Он формы не теряет, а кроме того постоянно смеётся, это здорово. То, как он играл в прошлом сезоне, и то, как он расслабился летом, — всё это просто невероятно видеть. Для нас, парней в раздевалке, очень важен такой капитан», — цитирует Бекстрёма Washington Post.

Нападающий помог своему клубу впервые за 43 года существования стать обладателем Кубка Стэнли, в решающей серии турнира столичная команда обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1. В минувшем сезоне форвард получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».