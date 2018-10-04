Бекстрём: Уилсон — отличный игрок, «Вашингтону» будет его не хватать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги дисквалифицировать форварда «столичных» Тома Уилсона на 20 матчей.

«В прошлом году во время плей-офф у нас травмировались разные ребята, и другие достойно их заменяли. Даже если Уилсон выбыл, у других будет шанс проявить себя. Именно так мы играли в прошлом году и продолжим в этом. Но, конечно, нам его будет не хватать. Это отличный игрок», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Напомним, Уилсон принял решение подать апелляцию. Хоккеист был удалён до конца предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2) за удар в голову нападающему Оскару Сундквисту. Швед покинул лёд и больше не принял участия в игре. Предполагается, что он выбыл из строя на неопределённый срок.