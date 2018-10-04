Московское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в первой игре с Крикуновым

Московское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение от казанского «Ак Барса», встреча завершилась со счётом 1:2. Бело-голубые проводили первый матч под руководством нового главного тренера Владимира Крикунова.



На 25-й минуте «Динамо» открыло счёт, точный бросок в свой актив записал Миика Койвисто. Через три минуты Данис Зарипов восстановил равновесие на табло, забив 400-й гол в чемпионатах России. На 53-й минуте точный бросок Пола Постмы вывел гостей вперёд, став победным.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи в Москве также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19