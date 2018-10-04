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Московское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в первой игре с Крикуновым

Фото: Беззубой Владимир, photo.khl.ru
Московское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в первой игре с Крикуновым
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение от казанского «Ак Барса», встреча завершилась со счётом 1:2. Бело-голубые проводили первый матч под руководством нового главного тренера Владимира Крикунова.

На 25-й минуте «Динамо» открыло счёт, точный бросок в свой актив записал Миика Койвисто. Через три минуты Данис Зарипов восстановил равновесие на табло, забив 400-й гол в чемпионатах России. На 53-й минуте точный бросок Пола Постмы вывел гостей вперёд, став победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2018, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 2
0:0, 1:1, 0:1
Ак Барс
Казань
1:0 – Койвисто (Хиетанен, Кагарлицкий) – 24:58 (5x4), 1:1 – Зарипов – 27:17 (4x4), 1:2 – Постма (Клинкхаммер, Бурмистров) – 52:53 (5x5)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи в Москве также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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