Дэйли: ожидаю, что в ближайшем будущем НХЛ проведёт матч «регулярки» в Германии

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о проведении матчей с участием североамериканских клубов в Европе. «Нью-Джерси» провёл выставочную игру в Швейцарии, «Эдмонтон» — в Германии, а затем обе команды встретились в Швеции в рамках регулярного чемпионата.



«Мы были поражены реакцией местных болельщиков на протяжении всего тура Global Series Challenge. Хоть я и не был в Швейцарии, но слышал, что атмосфера в Берне на выставочной встрече местного клуба с «Нью-Джерси» была великолепной. Что же до атмосферы в Кёльне, то её я прочувствовал сам, и она была первоклассной, наполненной энтузиазмом и хорошим, качественным хоккеем.



Высокий спрос был очевиден и в Швеции — с первого же момента поступления билетов в продажу. Очевидно, что здешние болельщики с большим интересом отнеслись к матчу, и это очень приятно видеть.



Я ожидаю, что в ближайшем будущем мы проведём в Германии матч регулярного чемпионата», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.

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