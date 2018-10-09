Емелин: «Салават» очень хорош в большинстве, нам нужно играть дисциплинированно

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился ожиданиями от центрального матча игрового дня регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится сегодня, 9 октября, начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«В предыдущей игре тоже была быстрая команда, высокие скорости, поэтому сегодняшняя игра не станет исключением. Будем работать. Уфа очень хорошо играет в большинстве, они много голов забили, порядка 20, если не ошибаюсь. Нам нужно играть дисциплинированно в обороне и стараться перевести игру в атаку», — сказал Емелин в эфире клубного телевидения.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции с 26 очками после 15 игр, уфимский клуб располагается на шестой позиции — 19 очков после 14 матчей.