Шолохов: «Трактор» играл за Пеньковского, Захарчуку нужно думать головой

Нападающий «Трактора» Марсель Шолохов поделился впечатлениями от проигранного матча с «Амуром» (1:3).



«Сегодня мы играли за Артёма Пеньковского, команда за него переживает и очень ждёт возвращения на лёд. Он не думал, что для него сезон закончится, мы все его поддерживаем. Матч нам не удался, провалили второй период, потом в концовке игры побежали отыгрываться и получили гол. Нехватка физики? Не хотелось бы искать какие-то отговорки.



Захарчук получил 15 матчей? Знаете, ни одна дисквалификация не поможет Артёму восстановиться, ему теперь предстоит лечение, и ни 20, ни 30 матчей этого не отменят. Думать нужно головой, когда проводишь такие приёмы», — передаёт слова нападающего корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

«Амур» прервал неудачную серию, взяв верх над «Трактором»