Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Салават Юлаев» в упорной борьбе одолел «Авангард»

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
«Салават Юлаев» в упорной борьбе одолел «Авангард»
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал победу над «Авангардом», встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде команда Николая Цулыгина обеспечила себе преимущество в три шайбы: авторами голов стали Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев, оформивший дубль. После третьего гола Игоря Бобкова в воротах «Авангарда» сменил Алексей Мурыгин. Во втором периоде гости перехватили инициативу, забив дважды усилиями Давида Деарне и Максима Чудинова и не позволив сопернику ни разу бросить по своим воротам. В третьем периоде уфимцы сумели сохранить преимущество в счёте.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2018, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 2
3:0, 0:2, 0:0
Авангард
Омская область
1:0 – Кугрышев (Майоров) – 11:45 (5x5), 2:0 – Кугрышев (Майоров) – 14:45 (5x5), 3:0 – Солодухин (Жарков, Кадейкин) – 15:38 (5x5), 3:1 – Деарне (Мартынов, Тальбо) – 26:16 (5x5), 3:2 – Чудинов (Деарне, Семёнов) – 37:10 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент