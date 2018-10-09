«Салават Юлаев» в упорной борьбе одолел «Авангард»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал победу над «Авангардом», встреча завершилась со счётом 3:2.



В первом периоде команда Николая Цулыгина обеспечила себе преимущество в три шайбы: авторами голов стали Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев, оформивший дубль. После третьего гола Игоря Бобкова в воротах «Авангарда» сменил Алексей Мурыгин. Во втором периоде гости перехватили инициативу, забив дважды усилиями Давида Деарне и Максима Чудинова и не позволив сопернику ни разу бросить по своим воротам. В третьем периоде уфимцы сумели сохранить преимущество в счёте.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19