«Ак Барс» впервые обыграл «Сочи» в Казани

«Ак Барс» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Казани и закончилась со счётом 5:1 в пользу действующего победителя Кубка Гагарина.



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В первом периоде хозяева дважды огорчили черноморскую команду стараниями Джастина Азеведу и Роба Клинкхаммера, реализовавшего большинство. На старте второго игрового отрезка подопечные Сергея Зубова отыграли одну шайбу благодаря Роберту Росену, но после этого казанцы ещё трижды поразили ворота соперника – результативные броси на счету Даниса Зарипова, Владимира Ткачёва и Иржи Секача.



Команда Зинэтулы Билялетдинова одержала победу в девяти из последних 11 матчей сезона, а «Сочи» проиграл в четвёртый раз за последние шесть игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.