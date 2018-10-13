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«Ак Барс» впервые обыграл «Сочи» в Казани

«Ак Барс» впервые обыграл «Сочи» в Казани
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Казани и закончилась со счётом 5:1 в пользу действующего победителя Кубка Гагарина.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом периоде хозяева дважды огорчили черноморскую команду стараниями Джастина Азеведу и Роба Клинкхаммера, реализовавшего большинство. На старте второго игрового отрезка подопечные Сергея Зубова отыграли одну шайбу благодаря Роберту Росену, но после этого казанцы ещё трижды поразили ворота соперника – результативные броси на счету Даниса Зарипова, Владимира Ткачёва и Иржи Секача.

Команда Зинэтулы Билялетдинова одержала победу в девяти из последних 11 матчей сезона, а «Сочи» проиграл в четвёртый раз за последние шесть игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2018, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
5 : 1
2:0, 2:1, 1:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Азеведу (Ландер, Секач) – 10:30 (5x5), 2:0 – Клинкхаммер (Азеведу, Секач) – 15:50 (5x4), 2:1 – Росен (Йокипакка, О'Делл) – 20:29 (5x5), 3:1 – Зарипов (Юдин, Галиев) – 31:12 (5x5), 4:1 – Ткачёв (Галиев, Зарипов) – 33:58 (5x5), 5:1 – Секач (Ландер, Марков) – 46:33 (5x5)
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