Стали известны составы казанского «Ак Барса» и финского «Йокерита» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало игры — в 19:30 мск.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Юдин — Абросимов, Зарипов — Ткачёв — Галиев;
Яруллин — Марков, Лукоянов — Попов — Потапов;
Глухов — Бурмистров — Клинкхаммер, Кара.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Йормакка — Плэтт — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лёв, Иконен — Маннинен — Мозес;
Пильстрём — Ниеми — Анттила.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Стали известны составы команд на матч «Ак Барс» — «Йокерит»