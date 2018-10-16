Стали известны составы команд на матч «Ак Барс» — «Йокерит»

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и финского «Йокерита» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Юдин — Абросимов, Зарипов — Ткачёв — Галиев;

Яруллин — Марков, Лукоянов — Попов — Потапов;

Глухов — Бурмистров — Клинкхаммер, Кара.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Йормакка — Плэтт — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лёв, Иконен — Маннинен — Мозес;

Пильстрём — Ниеми — Анттила.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19