Скабелка: не секрет, что все хотят остановить «Автомобилист»

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 2:1. Астанинский клуб прервал удачную серию соперника из 18 побед.



«Хорошая игра. Не секрет, что все, кто приезжает играть с «Автомобилистом», хотят стать той командой, кто остановит его. Мы готовились, довольны этим моментом. А по матчу могу сказать, что игра была равная и моменты были и у одной, и у другой команды. Нам удалось забить на один гол больше, поэтому я благодарю ребят, всю команду, вратаря. Командная победа», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Автомобилист» уступил «Барысу», прервав победную серию на 19-й игре